Ludovic Orban: Vom găsi cea mai bună soluţie pentru a abroga recursul compensatoriu Ludovic Orban a comentat afirmatiile ministrului Justitiei cu privire la recursul compensatoriu. "Am vazut anumite preluari in presa legate de declaratiile colegului meu si vreau sa amintesc ca intre obiectivele specifice ale programului de guvernare se numara si abrogarea recursului compensatoriu. Am spus aceste lucruri ca sunt anumite interpretari. Vom gasi cea mai buna solutie pentru abrogarea recursului compensatoriu", a subliniat Orban. Premierul a mai spus ca prinre prioritatile sale in perioada urmatoare se numara si o deplasare la Bruxelles pentru o intalnire cu oficialii europeni. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

