Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare și reabilitare a sistemului de preluare a apelor uzate menajere și pluviale de pe bulevardul Mamaia au debutat joi, anunța RAJA SA. “Incepand de astazi, pe bd. Mamaia din municipiul Constanța se executa lucrari ample și complexe de reabilitare și dezvoltare a instalațiilor destinate…

- Lucrarile de modernizare din cadrul proiectului „Restaurarea, punerea in valoare și introducerea in circuitul turistic a Castrului legiunii a V-a Macedonica, Potaissa-Turda” avanseaza cu succes! ℹ In acest moment, sunt

- Anul viitor vor fi finalizate lucrarile de amenajare a intregii zone din jurul lacului Militarești din Bradu Au fost finalizate lucrarile de decolmatare la lacul Militarești din Bradu. Primaria urmeaza sa fie elaboratadocumentația care privește construirea zidurilor de sprijin pentru protecția malurilor.…

- Viorel Farcas, cel care conduce societatea comerciala Mooz Services SRL care a preluat in luna mai 80 din lucrarile de pe strada Stefan cel Mare spunea ca pana la sfarsitul lunii august va finaliza cea mai importanta artera pietonala a municipiului Potrivit proiectului, esplanada de pe strada Stefan…

- Cel mai indragit monument istoric de la malul marii poate fi admirat in toata splendoarea lui. Schelele fațadei Cazinoului din Constanța au fost indepartate, iar turiștii pot admira cladirea.

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare."Regretam neplacerile resimtite de clienti…

- Contractul cu o durata de 12 luni a revenit Kay Partner Engineering SRL din Navodari pentru suma de 286.727,19 lei fara TVA Compania infiintata in 2021 are sediul social pe strada Viilor, Nr. 166C, Ap. Cam. 1, Navodari si activeaza in domeniul lucrarilor de constructii a proiectelor utilitare pentru…

- In Galeria Foto pot fi admirate mai multe imagini cu lucrarile intreprinse la Cazino.Compania Nationala de Investitii a suplimentat fondurile necesare lucrarilor de consolidare, modernizare si renovare a Cazinoului din Constanta. Printr un comunicat de presa, PNL Constanta a transmis ca banii sunt necesari…