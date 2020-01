Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o declaratie de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca vor discuta despre evolutiile pozitive din Romania, despre faptul ca tara noastra este un partener angajat in atingerea obiectivelor Uniunii Europene, dar si despre…

- 2019 a fost anul in care rolul Romaniei in Uniunea Europeana, dar si al blocului comunitar din care facem parte in politica interna a tarii, s-au resimtit poate cel mai important de la momentul aderarii. Turbulentele din politica interna, mai ales cele generate de insistenta cu care fosta coalitie guvernamentala…

- "Eu cred ca presedintele nu are inca in memorie tot ceea ce a facut sau nu vrea sa retina decat ceea ce fac altii. Presedintele a incalcat Constitutia, presedintele nu stie ca in niciun stat membru cu democratii consolidate presedintele unei tari nu iese sa ceara desfiintarea unui partid politic.…

- "Cred ca presedintele trebuie sa mai invete politica externa, a facut doua greseli. A legat Mecanismul de Cooperare si Verificare de Spatiul Schengen, sunt total diferite nu au nicio legatura. Cred ca domnul presedinte nu a aflat inca, il informez pe aceasta cale ca noi indeplinim criteriile de intrare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca unul dintre obiectivele guvernului pe care il conduce este sa inceteze Mecanismul de Cooperare si Verificare "intr-un timp cat mai scurt posibil" si a afirmat ca acest lucru se poate realiza numai daca vor fi indeplinite recomandarile Comisiei Europene. "Unul…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, marti, ca Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) "arata discriminare pentru Romania si Bulgaria fata de celelalte state membre". Dancila a declarat, la Botosani, ca procesul de monitorizare la care supuse Romania si Bulgaria trebuie fie desfiintat,…