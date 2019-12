Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le ureaza romanilor, in mesajul de Anul Nou, "sanatate, vise implinite, viata frumoasa, belsug in casa si mai bine pentru toti". "Intram intr-un an nou si un nou deceniu, care imi doresc sa insemne si inceputul unei perioade de normalitate si de reala democratie…

- DJ Wanda a sarbatorit 1 Decembrie in Londra si a transmis un mesaj transant si controversat catre toti romanii! Desi nu a arborat tricolorul la geam ori in fata usii de la intrare, vedeta marturiseste ca simte si iubeste romaneste in fiecare zi, desi se afla la mai bine de 2000 de kilometri de tara.…

- "La mulți ani, Romania! Țara mea draga, Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet și in piept oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot și ți-am dedicat ție intreaga mea viața. De dragul tau am sacrificat tot…

- Bulgarii sunt europenii cu cea mai mica speranța de viața - 74,8 ani, arata datele Eurostat pentru 2017, potrivit ziarului Dnevnik, preluat de Rador. Bulgaria este urmata de Letonia (74,9 ani), Romania (75,3) și Lituania (75,8).

- La 11 noiembrie 2019 se implinesc 24 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, liderul opozitiei din Romania postcomunista. Vorbele lui Alexandru Barladeanu la catafalcul Seniorului au ramas memorabile.