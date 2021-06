Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce transmisese un mesaj victorios, la ceas de noapte, la finele scrutinului parțial din 27 iunie (VEZI AICI), Ludovic Orban a ieșit de aceasta data in conferința de presa, pentru a susține ca Partidul Național Liberal, pe care il conduce, a caștigat recentele alegeri. ”Am venit sa dau aceasta declaratie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii au castigat alegerile partiale de duminica, sustinand ca sondajele PSD au fost masluite. "Conform datelor de la AEP si numaratorii paralele efectuate de PNL, PNL a castigat alegerile locale care au avut loc duminica in cele…

- "Domnul Dincu și sondorii de casa care intoxica opinia publica cu sondaje masluite ar trebui sa-și bage sondajele in sertarele PSD. Ca procent, PNL a obținut la aceste alegeri 40,5%, in timp ce PSD a obținut 39%", a afirmat Orban.Președintele PNL a afirmat ca din cele 22 de localitați in care au fost…

- USR PLUS nu a inregistrat un scor bun la alegerile locale parțiale de duminica fiindca nu exista alegerea primarilor in doua tururi, spune copreședintele formațiunii Dan Barna: „ Daca am fi avut, așa cum e...

- Candidatii PSD Mihaita Blejan si Camelia Daniela Romcescu au castigat alegerile partiale pentru functia de primar organizate duminica in localitatile Scundu si Slatioara din judetul Valcea, potrivit rezultatelor afisate de Autoritatea Electorala Permanenta. In comuna Scundu, candidatul PSD…

- PSD a obtinut cele mai multe mandate de primar la alegerile locale partiale de duminica, 27 iunie 2021, a anuntat prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu, intr-o declaratie de presa la sediul partidului. "PSD a obtinut astazi o victorie la alegerile acestea partiale. Din 35 de localitati…

- Toate cele 176 de sectii de votare organizate in vederea desfasurarii alegerilor locale partiale pentru primari si un consiliu local s-au deschis duminica dimineata. Alegatorii isi vor putea exercita dreptul de vot intre orele 7:00 – 21:00. Potrivit legislatiei in vigoare, alegatorul care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, care s-a aflat sâmbata, la Timisoara, a raspuns, în cadrul unei conferinte de presa, fostului presedinte al PNL Timis si fost primar al municipiului, Nicolae Robu, care spunea ca asocierea PNL cu USR PLUS este una nociva, Orban fiind de parere ca aceasta…