Ludovic Orban este în alertă. Premierul face un apel desperat la români Acesta ii indeamna pe romani sa respecte regulile si sa se protejeze in contextul in care riscul de transmitere a noului coronavirus in comunitate a crescut semnificativ. "Odata cu masurile de relaxare, chiar daca noi le-am luat intr-o cadenta bine gandita, pas cu pas, treptat, numarul interactiunilor intre oameni a crescut semnificativ si riscul de transmitere in comunitate a crescut semnificativ. Personal, urmaresc cu atentie evolutia cazurilor, indemn oamenii sa respecte regulile, sa se protejeze, sa-i protejeze pe ceilalti", a spus el, dupa o vizita la amplasamentul Aeroportului international… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

