Ludovic Orban: E loc de mai bine în campania de vaccinare Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca actuala campanie de vaccinare impotriva COVID-19 trebuie adaptata in functie de caracteristicile fiecarei zone locale, astfel incat numarul celor care se imunizeaza sa creasca, in special in localitatile urbane mici si in mediul rural.



"In materie de campanie de vaccinare e loc de mai bine. In mediul urban mare ne-am miscat bine, dar in urbanul mic si mediul rural trebuie sa marim numarul de caravane mobile, sa facem o popularizare mai buna, sa implicam toti factorii de influenta din comunitatile locale - primari, preoti, medici, cadre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

