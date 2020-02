Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat ca ordonantele de urgenta adoptate in ultima sedinta de guvern, chiar inaintea demiterii Guvernului prin motiune de cenzura, vor fi trimise spre Monitorul Oficial si urmeaza sa fie publicate. "Ordonantele vor fi publicate in Monitorul Oficial. (...) Au existat…

- Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca trebuie sa vina schimbarea in Consiliul Legislativ al Parlamentului. Cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate in ședința de marți sunt blocate in Consiliul Legislativ pentru avizare și publicare in Monitorul Oficial."Consiliul Legislativ este o instituție…

- Fostul premier Victor Ponta a publicat pe pagina sa de facebook un document prin care dovedeste ca Ordonanța de Urgența referitoare la serviciile medicale, data in ultima ședința de guvern, in seara de dinainte ca executivul Ludovic Orban sa fie demis prin moțiune de cenzura, nu poate intra in vigoare,…

- ​​​Prima din cele 25 de ordonanțe adoptate în ultima ședința a Guvernului Orban a fost publicata, joi seara, în Monitorul Oficial. Este vorba despre un act normativ privind statutul polițiștilor din penitenciare. Cu o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzura, Guvernul Orban…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ. "Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ.…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se poate face si fara avizul Consiliului Legislativ si ca nu stie de unde are Victor Ponta informatia ca doar 6 din cele 25 de ordonante date de guvernul sau marti seara ar avea avizul Consiliului Economic si Social. "Adoptarea ordonantelor…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ.”Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ.…

- Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat ca toate cele 25 de Ordonantele de Urgenta adoptate de Guvern, marti seara, vor avea avizele necesare pentru a fi publicate in Monitorul Oficial si ca personal a semnat toate actele adoptate de Executiv, imediat dupa sedinta.Orban a declarat ca adoptarea…