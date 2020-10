Ludovic Orban, atac furibund la CCR: Nu se mai schimbă politrucii ăştia. Decizia e o inepţie "Decizia CCR mi se pare abracadabranta, o incalcare flagranta a Constituției de organismul care trebuie sa fie garantul Constituției. Trebuie schimbat ceva. Nu se mai poate. Trebuie schimbați politrucii. Nu pot sa inaeleg aceasta decizie, e o ineptie", a spus Orban. Premierul spune ca Guvernul a atacat legea prin care o majoritate parlamentara iși aroga dreptul de a stabili data alegerilor. Acest lucru a fost facut in condițiile in care parlamentarii nu raspund pentru votul lor sau opiniile politice. "Ce se intampla daca o majoritate nu pune pe ordinea de zi proiectul de lege… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

