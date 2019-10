Stiri pe aceeasi tema

S-a incheiat și ultima zi de audieri pentru miniștri propuși de Ludovic Orban sa fac parte din Cabinetul sau. Trei liberali desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ, respectiv Florin Cițu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propunerea pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru,…

- Audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului s-au incheiat. Trei liberali desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ, respectiv Florin Cițu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propunerea pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru, propusa la Ministerul Muncii, anunța…

- Violeta Alexandru, propusa la Ministerul Muncii și Ion Ștefan propus pentru Lucrari publice, Dezvoltare și Administrație au primit aviz negativ dupa audierile in comisiile parlamentare. Violeta Alexandru a declarat, in cadrul audierilor, ca obiectivul mandatului sau este acela de a incuraja munca. ”Vom…

- Majorarea salariului minim brut pe economie este o decizie care trebuie elaborata in parteneriat cu Consiliul tripartit si trebuie gasit un mecanism obiectiv pentru a efectua aceasta crestere, a declarat marti premierul desemnat, Ludovic Orban, la audierea ministrului propus al Finantelor, Florin…

- "Am incredere in candidatii de ministri. Sunt oameni bine pregatiti, oameni integri, care cunosc situatia existenta in fiecare domeniu, care pot sa raspunda la orice fel de intrebare pusa din partea parlamentarilor din comisiile de specialitate care vor fi audiati. (...) Probabil o sa fie un vot…

- Ludovic Orban depune astazi la parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, validata înainte de președintele Klaus Iohannis și conducerea PNL. Premierul desemnat a încheiat miercuri negocierile cu partidele pentru susținerea guvernului PNL, dintre acestea Pro România…

- Opozitia incepe sa-si astearna pe lista variantele de ministri pentru un Guvern format in jurul PNL, cu Ludovic Orban premier. Doi dintre liderii liberali care vor prinde locuri in noua echipa guvernamentala sunt Florin Citu, cel mai probabil propunere pentru Ministerul Finantelor, si Raluca Turcan,…

- Organizatia "Salvati copiii" a criticat rectificarea bugetara Foto: Arhiva. Organizatia "Salvati copiii" a criticat astazi rectificarea bugetara care a taiat fondurile pentru programul "Merg la scoala". Critici au venit si de la sindicate, în timp ce ministrul…