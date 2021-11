Ludovic Orban a spus clar! CÂT VA DURA construcția PNL – PSD Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, vine cu precizari de ultma ora referitoare la negocierile dintre liberali și social democrați. Acesta susține ca o construcție precum cea dintre PSD și PNL va rezista atata timp cat ea va fi necesara social-democraților. In ceea ce privește un guvern PSD – PNL, Orban spune ca e „impotriva voinței dominante a alegatorilor celor doua partide”. Guvernarea e ”GATA” Intrebat, la Digi 24, cat va rezista construcția PSD – PNL, Orban a spus tranșant: „Atata timp cat PSD va considera necesar prezența la guvernare. Daca PSD va simți ca pierde din guvernarea cu PNL… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban spune ca o construcție precum cea dintre PSD și PNL va rezista atata timp cat ea va fi necesara social-democraților. Despre un guvern PSD – PNL, Orban spune ca e „impotriva voinței dominante a alegatorilor celor doua partide”. Intrebat, sambata, la Digi 24, cat va rezista construcția PSD…

- Fostul lider PNL Ludovic Orban spune ca implicarea președintelui Klaus Iohannis in deciziile liberalilor a prabușit partidul, cel mai grav aspect fiind ca printr-un Guvern cu PSD, PNL iși tradeaza electoratul. „Nu ma intrebati pe mine (cum a ajuns PNL sa faca alianta cu PSD). Cand am fost…

- Florin Citu l-a anuntat pe Ludovic Orban ca il va da afara din partid. Fostul lider liberal este impotriva alinței cu PSD! Ludovic Orban va fi dat afara din PNL. Anuntul a fost facut de presedintele formatiunii, Florin Citu, in sedinta de luni seara, potrivit unor surse politice, citate de Antena 3.…

- Ludovic Orban a demisionat astazi din fruntea Camerei Deputaților. El nu a ratat ocazia sa lanseze un nou atac impotriva echipei lui Florin Cițu, actualul președinte al PNL, dar și impotriva lui Klaus Iohannis. „Pentru a putea gira astfel de funcții nu le poți gira doar daca ai legitimitate,…

- Intrebat despre ce legitimitate ar putea avea Florin Cițu ca nou președinte al PNL daca va trece moțiunea de cenzura USR-PLUS-AUR, Ludovic Orban a raspuns jurnaliștilor ca el a atenționat inca de la congresul PNL ca acesta are șanse minime de a ramane premier.„Eu le-am comunicat delegaților de la congres…

- Noul președinte al PNL, Florin Cițu, a vorbit despre viitorul PNL, dar și despre ce li se va intampla celor care l-au susținut pe Ludovic Orba. Astfel, Cițu spune ca nu crede ca partidul se va rupe dupa votul din Congres, ba, din contra, este de parere ca PNL va fi unit și va folosi toate resursele…

- Forin Cițu este NOUL PREȘEDINTE al PNL. Ludovic Orban pierde partidul la aproape 1.000 de voturi. Cum a fost ”ziua dezbinarii” Florin Cițu este noul președinte al PNL Alba, reușind sa il invinga pe Ludovic Orban, la caparut unui congres presarat de scandaluri, in tonul campaniei electorale interne care…

- Ludovic Orban a declarat ca se opune categoric oricarei apropieri, ințelegeri cu PSD The post Ludovic Orban: Sunt categoric impotriva ințelegerii cu PSD, pe fața, pe spate! Nu poți pune alaturi doua partide antinomice, e o solutie catastrofala! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…