Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul in care DIICOT i-a trimis in judecata pentru trafic de cocaina și cocaina pe cei din gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu s-a amanat, din nou, la Tribunalul Timiș. La sfarșitul lunii decembrie, cauza a fost amanata deoarece judecatorul de caz a fost in concediu medical. Procesul…

- Un barbat acuzat ca a incercat sa omoare o batrana deoarece nu a putut sa o jefuiasca a fost trimis in judecata de procurorii din Timiș. Inculpatul a fost arestat preventiv, potrivit Mediafax. Conform Compartimentului de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Un barbat acuzat ca a incercat sa omoare o batrana deoarece nu a putut sa o jefuiasca a fost trimis in judecata de procurorii din Timiș. Inculpatul a fost arestat preventiv. Conform Compartimentului de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, procurorii au dispus…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a comentat victoria echipei sale cu Ankaragucu, scor 2-0. Gaziantep a urcat, provizoriu, pe primul loc in Turcia! Cu cele 3 puncte aduse de golurile lui Alexandru Maxim și Sahin, Gaziantep a urcat pe primul loc in Turcia! Imediat dupa meci, Șumi…

- Apariție surpriza la termenul de astazi din dosarul sechestrarii de la clubul de jocuri de noroc Champions din Timișoara – partea vatamata a fost pentru prima data in sala de judecata. Cand a inceput procesul de la Tribunalul Timiș, Dragoș Badea era arestat in dosarul spargerii casei fiului lui Badalau…

- Surpriza acestor alegeri parlamentare a creat in spațiul public un adevarat taifun, alimentat pe de o parte de informațiile contradictorii legate de membrii acestei noi formațiuni politice, și de declarațiile acide, pe de alta parte, ale unor lideri ai partidului.

- Doi martori au venit, astazi, la termenul de judecata in dosarul trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu, sub escorta jandarmilor dupa ce Tribunalul Timiș a emis pe numele acestora mandate de aducere pentru ca nu s-au prezentat cand au fost citați. Ambii martori au fost…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat la Antena 3 ca surpriza alegerilor parlamentare ar putea fi partidul AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor) care in sondajele recente are peste 4% si ar putea intra in Parlament. „Prezenta estimata este intre 35 si 38 la suta dar e posibil sa scada sub…