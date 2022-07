Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat joi ca Mohammad Munaf, complicele lui Omar Hayssam in dosarul rapirii jurnalistilor in Irak, eliberat recent din inchisoare, trebuie sa paraseasca in 15 zile teritoriul Romaniei. „A fost eliberat, ca sa spunem foarte clar, in baza unor decizii ale unor comisii…

- In 2008, Curtea de Apel Bucuresti l a condamnat pe Mohammad Munaf la 10 ani de inchisoare pentru participare la rapirea jurnalistilor Ovidiu Ohanesian, Sorin Miscoci si Marie Jeanne Ion.Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat joi ca Mohammad Munaf, complicele lui Omar Hayssam in dosarul rapirii…

- Munf, cetațean irakian și american, va fi eliberat condiționat, potrivit unei decizii luate miercuri de Tribunalul Ilfov, dupa șapte ani petrecuți in inchisoare pentru terorism. In 2005, acesta, alaturi de Omar Hayssam, a orchestrat rapirea a trei jurnaliști romani in Irak.Munaf a fost condamnat in…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut, in esența, urmatoarea stare de fapt: La data de 6 aprilie 2020, inculpatul Alexe Costel, in calitate de ministru al Mediului, Apelor și Padurilor ar fi pretins, in mod direct, de la o persoana din conducerea unui combinat siderurgic, mai multe produse…

- Dupa o ancheta anevoioasa, care a durat jumatate de an, procurorii DIICOT și cei de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București au descoperit, ieri, un amanunt incredibil in cazul sponsorului al-Qaida care a dezvaluit unui reporter SPYNEWS ca revine in țara cu acte false, emise de șpagari din…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea posturilor din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu 7.880, majoritatea in Politie – 5.654, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . El a precizat ca aceasta suplimentare nu implica,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea posturilor din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu 7.880, majoritatea in Politie – 5.654, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El a precizat ca aceasta suplimentare nu implica, in acest moment, eforturi…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi seara, 7 aprilie, ca se teme ca fata lui cea mare, Ioana Basescu, ar putea sa fie trimisa la inchisoare, printr-un verdict definitiv al justiției. Ioana Basescu a primit 5 ani de inchisoare cu executare, in prima instanța, in dosarul finantarii campaniei…