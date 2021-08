Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca proiectul Centrului Chinologic de la Sibiu de depistare a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 va fi extins in tara. In primul rand este vorba de Aeroportul International „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. „Vor fi…

- Pentru prima data in Romania, un barbat din judetul Alba a fost depistat cu COVID-19, in noaptea de vineri spre sambata, cu ajutorul unui caine politist, special antrenat, in Aeroportul International din Sibiu. Pasagerul a ajuns de la Madrid și este vaccinat cu doua doze de imunizare, potrivit directorului…

