- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a respins luni propunerea de extindere a sezonului competitional pana in 18 august facuta de Liga Profesionista de Fotbal, for care trebuie sa comunice FRF daca prefera ca barajul de promovare/mentinere sa se dispute intr-o singura mansa sau in doua.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat pe site-ul sau oficial ca partida dintre Astra si Universitatea Craiova, etapa a 9-a a play-off-ului Ligii I, amanata din cauza unui caz de coronavirus la un jucator al formatiei giurgiuvene, sa se dispute in aceasta seara (vineri 31 iulie), de la ora 18:45. Initial,…

- Echipa de fotbal Dinamo București n-a scapat de teama retrogradarii. Doar 5 cluburi au votat pentru oprirea sezonului, insa decizia a fost ca totul sa se decida pe teren, relateaza Mediafax.Citește și: Liga Profesionista de Fotbal: meciul dintre FC Voluntari și Dinamo București va avea loc…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapelor #10 din play-off și #13 din play-out. Toate partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. Meciul Craiova - CFR Cluj, care poate decide titlul in Liga 1, se joaca luni, 3 august,…

- Liga Profesionista de Fotbal se gandește serios sa sancționeze cluburile din Liga 1, in cazul in care și in sezonul viitor vor aparea focare de coronavirus in randul echipelor. Dinamo și CFR Cluj sunt cele mai afectate echipe din Liga 1. ...

- Alte 20 de persoane au fost depistate pozitiv pentru coronavirus la CFR Cluj, totalul cazurilor ajungand acum la 26, a anunțat secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, pentru Agerpres. "Testele efectuate joi de membrii echipei CFR Cluj au adus noi cazuri pozitive. In momentul…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca au fost depistate alte 20 de persoane infectate cu noul coronavirus la clubul CFR Cluj, totalul cazurilor la gruparea ardeleana ajungand in acest moment la 26. "Testele efectuate joi de membrii…

- Vineri, 17 iulie 2020, Liga Profesionista de Fotbal a trimis celor 14 cluburi membre adresa cu numarul 447, semnata de Secretarul General Justin Stefan, prin care reitereaza rugamintea ca fiecare entitate sportiva sa continue sa acorde o atentie sporita starii de sanatate in conditiile in care au aparut…