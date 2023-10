Stiri pe aceeasi tema

- Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde…

- Un organism de reglementare australian a amendat platforma de socializare X a lui Elon Musk cu 610.500 de dolari (386.000 de dolari SUA) pentru ca nu a cooperat cu o ancheta privind practicile impotriva abuzurilor asupra copiilor, o lovitura pentru o companie care s-a straduit sa-si pastreze agentii…

- Un organism de reglementare australian a amendat X, platforma de socializare a lui Elon Musk, cu 610.500 de dolari australieni (386.000 de dolari) pentru ca nu a cooperat intr-o ancheta privind practicile de combatere a abuzurilor asupra copiilor, noteaza Reuters. Comisia pentru e-Securitate a amendat…

- Elon Musk a declarat ca lupta pe care și-a propus-o cu Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, fostul Twitter, insa nu a oferit o data pentru confruntare.„Maine (luni - n.r.) imi fac un RMN la gat și la partea superioara a spatelui. S-ar…

- Elon Musk a spus ca platforma sa de socializare X va plati costurile legale si va da in judecata in numele persoanelor care au fost tratate nedrept de catre angajatori pentru ca au postat sau au apreciat ceva pe reteaua cunoscuta anterior sub numele de Twitter, transmite Reuters. ”Daca ati fost tratat…

- Elon Musk, patronul rețelei de socializare X, a anunțat duminica, 6 august, ca lupta sa in cusca cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe rețeaua cunoscuta anterior sub numele Twitter, a informat Reuters, preluata de news.ro.„Lupta Zuck v Musk va fi transmisa in direct pe X. Toate…

- Planurile de solicitare au fost trimise marilor furnizori in ultimele saptamani, cerand propuneri de continut financiar, date in timp real referitoare la actiuni si alte caracteristici, se arata in articolul Semafor. Compania X a cerut ofertantilor interesati sa spuna cati bani ar angaja pentru proiect,…