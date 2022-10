Lovitură pentru micii producători de electricitate: o facilitate nu a trecut de Consiliul Legislativ Veste proasta pentru cei care iși produc enegia prin forțe proprii și au mai multe proprietați: vor beneficia de curent electric gratuit doar acolo unde sunt amplasate echipamentele, fara a putea compensa supra-producția și la celelalte locații. In prezent, legea permite compensarea energiei electrice doar la proprietatea unde se afla instalația de panouri fotovoltaice, nu și la alte eventuale alte construcții aflate in prorprietate. Din acest motiv, un grup de 40 de parlamentari, in mare parte aparținand PNL, USR și UDMR, a inițiat o modificare legislativa conform careia „prosumatorii cu instalații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

