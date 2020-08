Stiri pe aceeasi tema

- Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, a fost inculpat joi pentru deturnare de fonduri adunate printr-un site de finantare participativa menita a contribui la construirea unui zid la frontiera dintre SUA si Mexic promis de presedintele american, a transmis joi procuroarea federala din…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca va consolida numarul agentilor federali la Chicago dupa o recrudescenta a violentelor in acest oras, al treilea ca marime in Statele Unite, in pofida opozitiei primarului democrat al metropolei, relateaza AFP preluat de agerpres. "Anunt o crestere…

- Curtea Suprema a SUA a decis joi ca un procuror din New York poate avea acces la o serie de documente financiare ale presedintelui Donald Trump, inclusiv declaratii fiscale, nu insa - cel putin pentru moment - si Camera Reprezentantilor, unde opozitia democrata este majoritara, verdict descris de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca fostul sau consilier de securitate nationala John Bolton s-ar putea confrunta cu o "problema penala" daca nu opreste publicarea unei carti care este extrem de critica la adresa liderului de la Casa Alba, potrivit DPA. Vorbind luni cu presa la Casa Alba,…

- Arestat dupa ce a fost acuzat ca a folosit o bancnota falsa pentru a cumpara țigari dintr-un magazin din Minneapolis, George Floyd a stat timp de 8 minute și 46 de secunde cu genunchiul unui polițist pe gatul sau, in ciuda rugaminților disperate și a strigatului repetat: ”Nu pot sa respir”. New York…