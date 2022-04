Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul dublului asasinat de pe Moara de Vant ramane dupa gratii. Judecatorii din cadrul Curții de Apel Iași au respins contestația formulata de studentul canadian de origine marocana, Ahmed Sami El Bourkardi. Reamintim ca la mijlocul lunii decembrie 2021, oamenii legii din Iași au fost anunțați de…

- In ultimele zile, oamenii legii au analizat probe ADN din vila in care Youssef Jniyah și iubita sa, Ioana Vanesa Burlacu, au fost omorați cu sange rece. Anchetatorii au trimis la București, pentru efectuarea unor expertize, mai multe articole vestimentare. Pe unul dintre acestea a fost descoperit ADN-ul…

- "Da, este adevarat. Pot sa va confirm acest aspect, și anume ca a aparut o noua proba ADN, dupa sosirea rezultatelor de la București. Este vorba despre o urma ADN luata de pe un comutator, de la o ușa din vila din Moara de Vant. Este urma unui barbat necunoscut. Acest ADN nu corespunde nici cu cel al…

- Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect al dublei crime din Iași, urmeaza sa se prezinte in fața judecatorilor și ar putea fi eliberat. Ce au cerut procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul din Iași și ce solicitare a fost depusa.

- Un loc de cersit "cu vad" a fost disputat cu lama cutitului. Castigatorul nu-si va putea insa exploata victoria, pentru ca va petrece dupa gratii ani buni. Grav ranit, celalalt cersetor a cerut despagubiri in instanta pentru faptul ca nu mai poate munci. Judecatorii nu au reusit sa-si dea seama ce intelege…

- Anchetatorii au refacut traseul lui Ahmed Sami El Bourkadi, principalului suspect din cazul dublei crime de la Iași. In baza probelor stranse in acest dosar, investigatorii au tras concluzia ca acesta ar fi fost implicat in uciderea lui Youssef Jniyah și a prietenei sale, Ioana Vanesa Burlacu.Conform…

- Judecatorul care a decis arestarea preventiva a tanarului Ahmed Sami El Bourkadi, banuit ca a ucis cu 50 de lovituri de cuțit un cuplu de prieteni din Iași , a pus cap la cap probele anchetatorilor și a recreat filmul evenimentelor din seara crimei. Libertatea a consultat motivarea magistratului și…