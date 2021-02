Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Myanmar a prezentat miercuri acuzatiile impotriva liderei de facto a tarii, Aung San Suu Kyi, si a presedintelui Win Myint, inlaturati de la putere in urma unei lovituri de stat a armatei, transmit EFE si Reuters, potrivit AGERPRES. Astfel, Aung San Suu Kyi a fost acuzata de incalcarea…

- Politia din Myanmar a prezentat miercuri acuzatiile impotriva liderei de facto a tarii, Aung San Suu Kyi, si a presedintelui Win Myint, inlaturati de la putere in urma unei lovituri de stat a armatei, transmit EFE si Reuters. Astfel, Aung San Suu Kyi a fost acuzata de incalcarea legislatiei de import-export,…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut luni armatei birmaneze, care a condus o lovitura de stat si a arestat-o pe Aung San Suu Kyi, sa predea „imediat” puterea, amenintand ca impune sanctiuni contra tarii, scrie AFP.

- Armata din Myanmar a declarat luni stare de urgenta pe o perioada de un an si a numit un general presedinte interimar dupa arestarea liderei de facto a guvernului, Aung San Suu Kyi, a presedintelui Win Myint, a altor oficiali din Liga Nationala pentru Democratie (LND), dar si din alte partide mai…