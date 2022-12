Autoritațile germane au arestat 25 de oameni suspectați ca planuiau o lovitura de stat. Grupul format din extremiști de dreapta și foști militari planuia sa ia cu asalt cladirea Parlamentului și sa preia puterea in Germania, scrie BBC. Șeful grupului ar fi un cetațean german in varsta de 71 de ani, numit Heinrich XIII și caruia i se spune „prinț”. Printre complotiști se numara membri ai gruparii extremiste Reichsburger (Cetațenii Reichului), care se afla de mai multa vreme in atenția poliției germane din cauza unor atacuri violente și a teoriilor conspiraționiste pe care le promovau. In plus,…