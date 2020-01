Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana a acordat anul trecut peste 6,40 de milioane de castiguri, in valoare totala de peste 231,84 milioane de euro, potrivit unui comunicat al societatii. In luna decembrie a anului 2019, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza un numar de 662.768 de castiguri,…

- Duminica, 5 ianuarie, au avut loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din noul an, dupa ce la tragerile de anul nou, care au avut loc in data de 31 decembrie, Loteria Romana a acordat 98.757 de castiguri, in valoare totala de 9,844 milioane lei.Conform…

- „1.000.000 LEI CASH” este noul produs cu care LOTERIA ROMANA il intampina pe Mos Craciun, Anul Nou si pe romanii care cred in sansa lor si carora le place sa-si incerce norocul razuind un loz. Noul loz care cuprinde 3 zone de castig + 1 zona Multiplicator de castig poate fi gasit in toate agentiile…

- Openul Australiei la tenis, primul turneu de Mare Slem al sezonului, va oferi premii in valoare totala de 49,1 milioane dolari americani, in crestere cu 13,6 la suta fata de editia precedenta, au anuntat marti organizatorii competitiei care va debuta luna viitoare la Melbourne, citati de agentia Xinhua.…

- Loteria Romana anunta lansarea unui nou produs, lozul razuibil "1.000.000 lei cash", prin care se pot castiga premii intre 10 lei si un milion de lei. Potrivit unui comunicat de presa al Loteriei, transmis luni AGERPRES, noul loz care cuprinde trei zone de castig, la care se adauga o zona Multiplicator…

- Loteria Romana anunța ca la extragerea de duminica, 22 decembrie 2019, marele premiu la Loto 6 din 49, in valoare de peste 4,8 milioane de euro, a fost caștigat. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Satu Mare și a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49.

- Madalin Voicu a fost revocat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii. Potrivit unui anunt al Guvernului, premierul Ludovic Orban a semnat joi decizia pentru revocarea din functie a secretarului de stat la Ministerul Culturii - Madalin Voicu. Decizia urmeaza sa…

- Loteria Romana a acordat, in primele zece luni ale anului, premii in valoare de peste 185 de milioane de euro, dintre care aproape 23 de milioane de euro in luna octombrie, a anuntat societatea intr-un comunicat de presa, transmis marti AGERPRES. La nivelul lunii octombrie, Loteria a acordat…