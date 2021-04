Loredana Groza a facut noi precizari despre colaborarea sa muzicala cu cei 10 maneliști, a transmis ca piesa lansata recent, „Fericire”, nu e o manea, artista susține ca „e un nou gen, noi l-am inventat”. Pe 22 aprilie, Loredana Groza a lansat piesa „Fericire” alaturi de 10 maneliști. Melodia cu un succes spectaculos a facut senzație in mediul virtual. Florin Salam, Vali Vijelie, Culița Sterp și Jador se numara printre artistii pe care Costi Ionita i-a convins sa colaboreze la proiectul muzical inedit. Pana acum, melodia are peste 5 milioane de vizualizari pe YouTube și a fost chiar și in topurile…