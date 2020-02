Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza și Ștefan Banica vor fi jurați in cadrul show-ului "Next Star" și vor intra in paine luna viitoare, cand se va da startul filmarilor pentru un nou sezon al concursului. Dan Negru, gazda acestei competiții televizate, a confirmat informația: "Loredana și Ștefan vor da mai multa valoare…

- Loredana Groza a ajuns sa lucreze pentru prima data la Pro Tv in anul 1996. Cantareața a a avut nenumarate piese produse de Media Pro Music, iar in 2011 a aparut in primul sezon al emisiunii ”Vocea Romaniei”, unde vedeta s-a numarat printre jurații competiției. De atunci, timp de șapte sezoane, Loredana…

- Razvan Mustața a avut de partea sa mai multi sportivi, printre care si Bogdan Stoica, alt luptator MMA. In lupta ar fi intervenit bodyguarzii restaurantului, care ar fi folosit bate! Din cate se pare, scandalul a pornit dupa ce unul dintre barbații de la masa sportivilor ar fi abordat o tanara din…

- Doi artiști imbatabili, care au reușit sa se mențina in atenția publicului timp de trei decenii, Loredana și Ștefan Banica jr sunt, acum, in tratative pentru revenirea pe micul ecran, in cadrul unor importante emisiuni de divertisment. Daca Ștefan este deja figura emblematica pentru Antena 1, se pare…

- Cantareata a participat la un eveniment, in India, intitulat "Ziua Vacii", unde bovinele sunt celebrate. Loredana le-a mangaiat, le-a dat sa manance banane, amintindu-si cu drag de copilarie, cand bea lapte proaspat de la vaca. Ba chiar mai mult decat atat, blondina a numit "bovina a doua mama care…

- Dragoș Moldovan a facut primele declarații dupa ce a caștigat finala Vocea Romaniei 2019.Imediat dupa incheierea finalei Vocea Romaniei, Dragoș Moldovan a acordat un interviu pentru Pro TV."Mulțumesc mult tuturor celor care m-au susținut și m-au votat. Inca nu imi dau seama cum ma simt. Trebuie sa mai…

- Ieri, la implinirea a 26 de ani de existenta pe piata media din Romania, Antena 1 a dat startul distractiei inca de la primele ore ale diminetii, cu trei zile de spectacol, trei zile cu editii speciale, in care telespectatorii pot descoperi mereu ceva nou. Seara, editia de colectie iUmor, in care invitati…

