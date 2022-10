Lordi la Bucuresti si Cluj-Napoca: Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia britanica Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023. Concertul face parte din turneul mondial „Memento Mori” si va avea loc la Arena Nationala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele vor fi disponibile incepand de vineri, 7 octombrie, ora 10:00, la bilete.emagic.ro…

- Canadienii de la Three Days Grace revin in Romania la 5 ani dupa ce au fost headlinerii Shine Festival. Trupa va canta pe 2 octombrie la Arenele Romane din Bucuresti in aer liber. Invitati speciali ai showului vor fi americanii de la 10 Years. 1. PROGRAM Meet and Greet: 18:00* Open Doors 19:00 10 Years:…

- Festivalul SoNoRo, care incepe vineri, ofera publicului din Bucuresti si Cluj-Napoca, pana pe 2 octombrie, intalniri exceptionale cu mari muzicieni ai momentului, printre care violonistul Alexander Sitkovetsky, violistul Razvan Popovici, violoncelistul Justus Grimm, pianista Diana Ketler si clarinetistul…

- Celebrul violonist DAVID GARRETT celebreaza viața in cadrul noului sau turneu, „ALIVE”, printr-o serie impresionanta de concerte susținute pe toate continentele. In primele zile ale lunii septembrie, DAVID GARRETT le va oferi fanilor din Romania posibilitatea de se bucura de aceasta experiența concertistica…

- Cinci universitati din Romania au fost selectate sa continue activitatea in cadrul consortiilor universitatilor europene, iar alte doua institutii de invatamant superior din tara vor face parte din consortii noi selectate.„Comisia Europeana va anunta peste cateva minute rezultatele selectiei pentru…

- Meseria de polițist nu este una tocmai populara, insa datorita beneficiilor pe care oamenii in uniforma albastra le au sunt destul de invidiați. Mai mult decat atat, sunt destui cei care și-ar dori sa devina polițiști, dar nu toți știu ce trebuie sa faca sau ce condiții sa indeplineasca pentru a intra…

- Wizz Air angajeaza in Romania 100 de insotitori de zbor si face recrutari in orasele Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, a anuntat marti Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager. 19% din tot personalul companiei a fost concediat in perioada pandemica, la nivel…

- Aglomerație mare de oficiali, astazi, la varianta de ocolire a municipiului Satu Mare. Premierul Ciuca nu a mai ajuns. Nu mai puțin de 3, TREI, miniștri s-au depalsat de la București la Satu Mare pentru a participa la inaugurarea unei șosele de ocolire a unui municipiu reședința de județ de pe granița…