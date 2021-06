Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a indemnat serviciile americane de informatii “sa isi dubleze eforturile” pentru a explica originea virusului SARS-CoV-2 si a cerut un raport in termen de 90 de zile. Mult timp respinsa de majoritatea expertilor, teoria unui accident de laborator la Wuhan, in…

- Italia renunța incepand de duminica, 16 mai, la carantina obligatorie de cinci zile impusa persoanelor care vin din Romania și din toata statele Uniunii Europeane, precum și din Marea Britanie și Israel. Guvernul italian a anunțat vineri ca pentru a intra in țara ramane necesar un test Covid negativ.…

- Armata israeliana a lansat in Gaza, in aceasta dimineața, cea mai ampla oprațiune militara de la inceputul saptamanii. La operatiune au participat 160 de avioane si 40 de tancuri, iar raidurile au vizat in special reteaua de tuneluri de sub Gaza ale militantilor din miscarea Hamas. Bombardamente au…

- Rusia este gata sa inceapa sa-și construiasca propria stație spațiala cu scopul de a o lansa pe orbita pana in 2030, daca președintele Vladimir Putin va aproba proiectul, a declarat șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, relateaza The Guardian. Proiectul va incheia mai mult de doua decenii de colaborare…

- Presedintele chinez Xi Jinping a lansat un apel marti la respingerea structurilor de putere hegemonice in guvernarea globala, pe fondul tensiunilor in crestere intre Washington si Beijing cu privire la o gama larga de probleme, intre care presupusele incalcari ale drepturilor omului, relateaza Reuters.…

- Fostul secretar al apararii american Mark Esper este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, a relatat marti Reuters.

- Fostul secretar american al Apararii, Mark Esper, este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, a relatat marti Reuters, potrivit Agerpres.

- Statele Unite au trimis, miercuri, un distrugator în Strâmtoarea Taiwan, iar China a anuntat ca a monitorizat atent manevrele navei americane, în contextul amplificarii tensiunilor militare, relateaza Mediafax.Distrugatorul american USS John McCain a tranzitat miercuri Strâmtoarea…