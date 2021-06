Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, s-a declarat luni ''increzator'' ca in urmatoarele 48 de ore va putea fi gasita o solutie la restrictiile post-Brexit cu privire la transporturile catre Irlanda de Nord ce provoaca un ''razboi al carnatilor''…

- Protestatarii anti-blocare s-au ciocnit luni cu poliția in centrul Londrei, in timp ce guvernul urmeaza sa faca un anunț cu privire la continuarea restricțiilor in Regatul Unit. Manifestanții au putut fi vazuți certandu-se cu ofițerii de poliție in Piața Parlamentului. Premierul britanic Boris Johnson…

- Carnații englezi impotriva carnaților din Toulouse: Londra a cerut duminica „respect” din partea europenilor dupa o discuție intre Emmanuel Macron și Boris Johnson in marja summit-ului G7, cu privire la consecințele Brexitului in Irlanda de Nord. Potrivit The Daily Telegraph, președintele francez l-a…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat sambata Uniunea Europeana ca va face ''orice este nevoie'' pentru a asigura desfasurarea neingradita a fluxurilor comerciale intre Marea Britanie si Irlanda de Nord, inclusiv prin activarea clauzei de salvgardare din acordul de Brexit, transmite…

- Liderii principalelor institutii ale Uniunii Europene ii vor transmite premierului britanic Boris Johnson la summitul G7 ca Londra trebuie sa puna in aplicare Protocolul privind Irlanda de Nord, document convenit de UE si Regatul Unit, si sa nu faca modificari in mod unilateral, informeaza Reuters.…

- Premierul irlandez Micheal Martin a declarat luni ca, dupa intalnirea avuta cu omologul sau britanic Boris Johnson, nu crede ca Londra doreste sa rescrie aranjamentele comerciale post-Brexit referitoare la Irlanda de Nord, transmite Reuters. Postul national de televiziune irlandez RTE…

- Fostul negociator al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, i-a recomandat marti Regatului Unit sa-si respecte angajamentele cu privire la pescuit si la Irlanda de Nord prevazute in cadrul Brexitului, in caz contrar Londra fiind pasibila de masuri de retorsiune, transmite AFP.…