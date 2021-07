Stiri pe aceeasi tema

- 350 de lei este taxa care trebuie platita catre Primaria Municipiului Alba Iulia daca vrei sa iți faci cununia civila in aer liber, adica in afara sediului instituției. Mai mult de atat, daca iți programezi cununia civila intr-o zi de sambata, mai ai de platit inca o taxa speciala de 52 de lei. Daca…

- Alexandra Stan, cununie civila in costum popular Alexandra Stan s-a maritat in mare secret! Artista este mai fericita ca niciodata in brațele barbatului pe care l-a ales drept soț. Nimeni nu știa despre existența acestuia in viața Alexandrei, astfel ca surpriza a fost cu atat mai mare. Nunta a avut…

- Suntem in plin sezon de nunți și cununii civile. Florile și cadourile pe care le oferim la aceste evenimente dau batai de cap multor oameni, așa ca astazi ne-am gandit sa iți venim in ajutorul. Specialiști de la Maison d'Or, florarie online ți-au pregatit

- I-au trebuit 18 ani sa-și formalizeze relația cu iubitul ei, iar acum și-a luat inima in dinți. Miki de la K-pital s-a casatorit civil cu Razvan Constantinescu, dupa ce in 2019 s-au legat pe viața in fața preotului.

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 mondial in circuitul profesionist feminin de tenis, a fost ceruta de soție de omul de afaceri Toni Iuruc, 42 de ani, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste din 2019, relateaza Gazeta Sporturilor.Potrivit sursei citate, Halep și Iuruc le-au dat mai multor…

- Cununia civila este un prilej de bucurie atat pentru miri cat și pentru cei apropiați și cum altfel sa ii poți bucura pe cei care iși unesc destinele decat prin prezența ta și printr-un cadou practic sau unul simbolic, de care sa-și aminteasca. Neaparat s

- Un barbat care a participat sambata la o cununie civila in incinta Palatului Administrativ a decis sa se vaccineze. Nu a știu nimic despre Maratonul Vaccinarii, insa cand a aflat ca se poate vaccina pe loc, doar cu buletinul, barbatul nu a stat pe ganduri. Și-a dat jos sacoul și camașa și și-a pus brațul…

- In seara zilei de 10 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Gugești s-au sesizat cu privire la faptul ca, in curtea unei locuinte din localitatea Chiojdeni, se desfasoara un eveniment privat (petrecere de cununie civila) la care participau mai multe persoane. Noua persoane au fost…