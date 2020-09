Stiri pe aceeasi tema

- Instalarea senzorilor din proiectul “City Parking” a inceput in zona I a municipiului, sistemele fiind deja instalate in zona ANAF, pe Aleea Invațatorului, respectiv in Piața Ștefan cel Mare. Lucrarile continua saptamana aceasta cu strazile V. Babeș, Samuil Micu, Clinicilor, Baba Novac și Universitații.Prin…

- Cele doua femei, mama și fiica, au incercat sa iasa din țara, miercurea trecuta, pe la punctul de frontiera Borș, deși erau plasate in izolare la domiciliu, dupa ce au fost confirmate pozitiv cu virusul Sars Cov 2 si au refuzat internarea in spital, se arata intr-un comunicat remis de Parchetul de pe…

- Romania's novel coronavirus caseload increased by a total of 2,241 since our last report following national tests, taking the total number of infected persons to 70,461, the Strategic Communication Group (GCS) reported this weekend. These are all cases that have not previously had a positive test,…

- Bucuria calificarii pentru a doua oara in istorie intr-o cupa europeana ar putea fi una de scurta durata pentru FC Botoșani. Și nu doar pentru roș-alb-albaștri, ci și pentru celelalte cluburi care ar trebui sa reprezinte Romania in competițiile continentale. Și toate acestea din cauza pandemiei.

- Summitul-maraton de la Bruxelles s-a incheiat, in cele din urma, cu un acord. Au aparut deja și primele comentarii ale presei internaționale cu privire la acest subiect. Pare-se ca Franța și Germania au dat lovitura. „Aprobarea planului a marcat un triumf pentru Germania și Franța“. Care este motivul,…

- Pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienti vindecati si 2.286 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa…

- Potrivit acesteia, Prutul a inundat mai multe gradini din satele Rediu si Radauti Prut, dar si platforma drumului national DN 24 C, care face legatura intre Radauti Prut si Miorcani."La aceasta ora, DN 24 C intre Radauti Prut si Miorcani este inundat in zona podului de pe raza localitatii Radauti Prut,…

- ISU Botosani a anuntat, luni seara, ca echipajele intervin pentru salvarea mai multor persoane care se aflau intr-o masina surprinsa de viitura, in zona localitatii Rediu. Citeste si:Vremea rece face ravagii in Romania. Case maturate de viitura si strazi inundate in Caras-Severin VIDEO…