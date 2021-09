Locuri reduse în căminele studențești! Prioritate au cei vaccinați împotriva COVID Locurile din camine puse la dispoziție studenților vor fi mai puține și in acest an, in contextul pandemiei, iar cazarea se va face in funcție de masurile sanitare in vigoare. La Universitatea Bucuresti, studentii vaccinați vor fi cazați separat de cei nevaccinați. „Desigur, vom caza separat studentii vaccinati si cei nevaccinati pe camere, respectiv etaje in functie de specificul caminului. Acolo unde exista grupuri sanitare in camere, studentii vor fi separati pe camere, iar acolo unde exista grupuri sanitare comune pe etaje, studentii vor fi separat cazati in functie de situatia individuala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cazarea in caminele marilor universitati bucurestene se va face si in acest an in condiții de pandemie, iar locurile puse la dispozitie vor fi mai putine. Fiecare universitate are propriile reguli in ceea ce privește studenții vaccinați și cei nevaccinați.

- La Universitatea Bucuresti, studentii vaccinați vor fi cazați separat de cei nevaccinați.”Desigur, vom caza separat studentii vaccinati si cei nevaccinati pe camere, respectiv etaje in functie de specificul caminului. Acolo unde exista grupuri sanitare in camere, studentii vor fi separati pe camere,…

- Într-o hotarâre de marți a Senatului UBB se arata ca în caminele studențești vor fi cazați doar studenții vaccinați, care au schema completa de vaccinare de cel puțin 10 zile. Vor putea fi cazați de asemenea și studenții care se afla între…

