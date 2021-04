Locuri de muncă personal calificat în domeniul construcțiilor SOCIETATE DE CONSTRUCTII angajeaza personal calificat in domeniul constructiilor. Oferim pachet salarial atractiv. Salariu minim de la 2.500 lei net, negociabil in functie de experienta si calificare, transport asigurat pana la locul de munca.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul. Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

