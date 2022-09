Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii dintr-o localitate din Gorj, peste doua mii, stau pe o comoara, respectiv cea mai mare punga de gaze din Romania, dar trec prin iarna cu lemne sau carbune. Este situația trista a localnicilor din comuna Licurici.

- ”Orașul de sub oraș” nu este doar o expresie in Alba Iulia, ci un fapt: sub actualul oraș se afla ingropat fostul oraș antic Apulum. La fiecare sapatura arheologica de prevenție, cate o parte din anticul Apulum iese la suprafața. Este si cazul unei sapaturi de prevenție care se desfașoara in prezent…

- Romania este o țara minunata, cu multe obiective turistice unice in Europa și chiar și in lume. Din pacate, din cauza naturii, unele sunt distruse. In aceasta situație se afla și cel mai sarat lac din Romania, care a secat din cauza temperaturilor extreme. Cel mai sarat lac din Romania a secat Din nefericire,…

- Calimanul este cel mai mare munte de origine vulcanica din Romania. Acesta are un crater cu diametrul de circa 10 kilometri și este stins. Munții Calimani au o suprafața de peste doua mii de kilometri și constituie bariera intre Moldova și Transilvania. Comoara din Munții Calimani de care puțini știu…

- Comoara care a ramas in urma dupa ce un lac celebru din Romania a secat! Raurile importante din Europa au atins cel mai scazut nivel din ultimii ani. Schimbarile climatice nu vor face decat sa inrautațeasca situația ecosistemelor acvatice. Dar daca permitem naturii sa preia din nou controlul, putem…

- Aflata la jumatatea drumului dintre Bucuresti si mare, statiunea Amara este un parc natural cu vegetatie bogata, lac si plaje. Adevarata oaza de verdeata, aceasta se mandrește cu lacul sau vindecator.

- Interesul pentru inchirierea unei masini in perioada vacantelor a crescut in acest an, in medie, cu 162% fata de vara anului 2019, iar Romania se afla in randul celor mai bune si ieftine tari europene ce poate fi descoperita la volan, reiese dintr-o analiza publicata realizata de un motor global…

- In țara noastra exista multe locuri speciale, unele chiar unice. Intr-un loc din Romania a fost descoperit cel mai mare bulgare de aur din Europa. Pamantul stramoșesc ascunde multe comori. Oamenii au ramas uimiți cand au vazut.