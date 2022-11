Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic cutremur de pamant s-a produs joi dimineața, la ora 6:50, in sona seismica Vrancea, la adancimea de 168 de kilometri. Potrivit primelor estimari, seismul a avut 5,5 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la 57km E de Brasov, 75km N de Ploiesti, 117km SV de Bacau, 130km N de Bucuresti,…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Cel mai folositor lucru pentru noi oamenii este sa facem amanari multe si folositoare pentru viata noastra. Sa amanam felul nostru de a ne mania. Sa amanam graba la raspunsuri pripite si razboinice. Sa amanam masa de seara pentru dimineata zilei urmatoare. Sa amanam razbunarea si graba de a ponegri…

- Este recomandat sa consumam micul dejun in primele 30 de minute de cand ne-am trezit pentru a avea energia necesara pe toata durata zilei. Mai mult, pentru un plus de energie, nu trebui doar sa consumi micul dejun la momentul potrivit, ci și sa alegi alimentele care sa iți alunge somnul. Uite care sunt…

- Pentru ca timpul de așteptare dintre proba teoretica și proba practica pentru obținerea permisului de conducere a creat neplaceri cursanților din Argeș, Radu Perianu vine cu soluții. Prefectul a declarat ca la Pitești nu sunt probleme, insa situația sta mai prost la Campulung și Curtea de Argeș. In…

- Un autocar in care se aflau 7 pasageri și doi șoferi a fost implicat miercuri dimineața intr-un accident produs pe Autostrada București-Pitești. Potrivit ISU Dambovița, pompierii intervin miercuri dimineața in cazul unui accident rutier produs pe autostrada A1, la kilometrul 74, in zona localitații…

- Turiștii s-au speriat la vederea animalului așa ca au sunat imediat la 112. Ursul a plecat insa, inainte de sosirea jandarmilor și din fericire nimeni nu a fost ranit, scrie News.ro . Cei trei turisti din Germania au campat cu cortul la periferia municipiului Curtea de Arges, intr-o zona care nu este…

- Incendii uriașe au izbucnit pe insula greceasca Thassos pe care se afla numeroși turiști romani. Pentru a permite intervenția pompierilor, turiștii sunt rugați sa-și limiteze deplasarile pe insula, scrie Mediafax. Update 12:20 – MAE recomanda romanilor de pe Insula Thassos sa evite deplasarile in zona…