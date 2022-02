Locuitorii din Donbas se aruncă în tren și pleacă unde văd cu ochii – VIDEO Situația in Ucraina este deja mult prea grava. Astfel ca de mai bine de doua zile, locuitorii din statele estice au inceput evacuarea. Mulți care nu au mașini au ales calea feroviara și se pun in tren cu prima cursa. Primul tren din Donbas a ajuns deja in localitatea Voronej din Rusia. Mii de oameni au patruns in țara condusa de Vladimir Putin. Acesta a promis oamenilor ca le va da aproximativ fiecaruia cate 100 de dolari. Cei mai mulți s-au urcat in tren de teama razboiului. Și-au luat pur și simplu familiile și au plecat fara sa se mai uite in urma lor. Și-au abandonat casele și agoniseala de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

