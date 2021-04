Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 apr - Sputnik. In acest scop, spune Ceban, municipalitatea solicita opinia cetațenilor privind construcția acestui obiectiv, care va fi amplasat pe strada Mitropolit Varlaam, 63, de pe terenul I.M. „Piața Centrală”. © Sputnik / Rodion ProcaCiocoi repeta greșeala fatala a lui…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 in București a ajuns la aproape 25 % Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO: Razvan Stancu. Rata de vaccinare împotriva COVID-19 a ajuns marți, 20 aprilie, la 23% în Capitala, a anunțat într-o conferința de presa coordonatorul…

- Modificare importanta facuta de Lidl. Ce schimbare importanta pe care trebuie sa o stie toti clientii a facut retailerul prezent deja in peste 30 de magazine. Grupul german Lidl, activ pe segmentul de discount, a instalat case de marcat de tip self-checkout in 30 dintre magazinele din Romania. Asta…

- Zeci de credinciosi au fost surprinsi fara masti de protectie in lacasurile de cult din Chisinau. Acestia nu pastrau nici distanta sociala, iar la intrare nu era efectuata termometria. Echipa nostra de filmare a mers duminica in mai multe biserici din oras pentru a vedea daca enoriasii respecta…

- Locuitorii din judetul Cluj sunt pe primul loc in privinta interesullui pentru vaccinarea anti-COVID, potrivit datelor prezentate de platforma vaccin.live, care arata rata de interes pe judete in functie numarul persoanelor inscrise pe listele de asteptare. Capitala se afla pe locul trei in topul ratei…

- Incendiu in Capitala. Un apartament de la etajul 9 al unui bloc de locuit de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani a fost cuprins de flacari.La fața locului au intervenit doua echipaje ale pompierilor, poliția, dar și o ambualanța.

- Continuam publicarea in serial a imaginilor din Parcul Herastrau realizate de fotograful Septimiu Slicaru și de cititorii care ne-au semnalat situația dramatica a parcului. Degradarea unui monument istoric de categoria A și a unui spațiu verde de mare importanța pentru Capitala este indiscutabila. Fotografiile…

- Un taxi a ajuns pe capota unui automobil. Accidentul s-a produs aseara pe strada N.Costin din sectorul Buiucani al Capitalei.La fata locului au intervenit oamenii legii, dar si o ambulanta.Revenim cu detalii.