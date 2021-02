Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN INFORMATIV Pompierii militari au intervenit in aceasta dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu, izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric, la o locuința din orașul Panciu. Evenimentul a fost anunțat prin apel la numarul unic de urgența 112, in jurul orei 16:50. Pentru gestionarea situației…

- Pompierii militari au fost solicitați marți, in jurul orei 23:50, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit din cauza jarului cazut din soba, la o locuința din orașul Odobești. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Focșani.…

- Joi, 07 ianuarie, in jurul orei 02:05, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o locuința din comuna Jariștea. La fața locului s-au deplasat in cel mai scurt timp 3 echipaje de la Detașamentul de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1…

- ISU Vn – Informare presa Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud au intervenit astazi, 03 ianuarie, in jurul orei 16:15, la un accident rutier produs pe DN 11 A, la iesirea din municipiul Adjud. In urma impactului dintre 2 autoturisme, au rezultat trei victime, dintre care una ramasa…

- Acoperiș in flacari la Ruginești din cauza unui coș de fum neizolat corespunzator fața de materialele combustibile Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud, au intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 10:45, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din…

- Astazi, 29 noiembrie, in jurul orei 12:21, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o locuința din localitatea Bizighești. La adresa indicata de apelant au fost mobilizate de urgența 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale de lucru…