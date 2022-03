Lockdown de două săptămâni în centrul financiar al Chinei, din cauza Covid 19 Centrul financiar al Chinei, Shanghai, a impus luni un lockdown in doua etape pentru cei 26 de milioane de locuitori ai sai, cu inchiderea podurilor si tunelurilor si restrictionarea traficului pe autostrazi, in incercarea de a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters. Lockdown-ul brusc, anuntat de autoritatile orasului Shanghai duminica, va imparti orasul in doua, aproximativ de-a lungul raului Huangpu, timp de noua zile, pentru a permite testarea „esalonata”. Este cea mai ampla masura de acest fel asociata COVID-19 care perturba activitatea orasului. Guvernul orasului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Shanghai, centrul financiar al Chinei, cu 26 de milioane de locuitori, a impus luni un lockdown in doua etape, cu inchiderea podurilor si tunelurilor si restrictionarea traficului pe autostrazi, in incercarea de a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19, transmite Reuters. Lockdown-ul brusc,…

- Centrul financiar al Chinei, Shanghai, a impus luni un lockdown in doua etape pentru cei 26 de milioane de locuitori ai sai, cu inchiderea podurilor si tunelurilor si restrictionarea traficului pe autostrazi, in incercarea de a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19,

- Gigantul chinez din domeniul petrolului și gazelor, Sinopec, a suspendat discutiile cu privire la o investitie de jumatate de miliard de dolari la o uzina chimica din Rusia, au declarat surse pentru Reuters. Prin aceasta decizie, Beijingul pare ca vrea sa evite orice sancțiune venita din Occident, asupra…

- Autoritațile sanitare din China au anunțat, duminica, 1.807 de cazuri noi de COVID-19, un numar record de la debutul pandemiei și de trei ori mai mare fața de ziua precedenta. Orașul Shenzhen, cu 17 milioane de locuitori, a fost plasat in lockdown, informeaza Reuters și AFP, citate de News.ro . Potrivit…

- UPDATE Un oraș de 9 milioane de locuitori din China intra in lockdown pe fondul unei noi creșteri a numarului de cazuri COVID. China a decis, vineri, izolarea celor 9 milioane de locuitori ai orașului Changchun din nord-estul țarii, pe fondul unei noi creșteri a numarului de cazuri de COVID-19, atribuita…

- Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna, care se disputa pe circuitul de la Imola, va fi in circuitul Formulei 1 pentru inca trei ani, pana in 2025. Adaugat in calendarul 2020 pentru a compensa diversele anulari din cauza pandemiei de Covid-19, acesta se va disputa in 2022 la 24 aprilie, inlocuind…

- Pentru oficialii chinezi, controlul virusului este pe primul loc. Viețile oamenilor, bunastarea și demnitatea lor vin mai tarziu, scrie New York Times , care a documentat felul in care autoritațile chineze au impus lockdown-ul dur din orașul Xian, unde au fost inregistrate doar cateva mii de infectari…