- Mihai Chirica, primarul municipiului Iași a vorbit despre situatia paturilor de Terapie Intensiva. Acesta a subliniat faptul ca vor fi alocate sumele de bani necesare pentru contruirea a 40 de paturi de ATI. Edilul vorbeste despre faptul ca paturile vor fi ca un raspuns la o situatie in care Spitalul…

- Spitalul Clinic de Recuperare Iași implementeaza in perioada 1 februarie 2020 – 31 octombrie 2022 proiectul „Recuperarea Eficienta a Pacientului COVID-19 – REPCOV”, care face parte din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritara 9: Protejarea sanatații populației in contextul…

- Cu ocazia sarbatorilor Iașului și cu sarbatoarea Sfintei Parascheva, vor fi puse, pentru vizualizarea slujbelor, mai multe panouri video. Pelerinii, dar și cei care doresc sa asculte slujbele, dar și sa le vada, vor putea face acest lucru in punctele de interes unde vor fi amplasate panourile. „Se vor…

- Vești importante de la Guvern pentru o anumita categorie de romani! Persoanele care se confrunta cu aceasta situație dura vor putea beneficia de un anumit tip de pensie. MARE ATENȚIE! Pentru a intra in posesia banilor trebuie indeplinite anumite cerințe. Pe langa aceasta, se va acorda și un ajutor…

- Reprezentantii societatii civile au propus municipalitatii iesene implementarea unei masuri care sa duca la cresterea calitatii aerului in oras. Masura ține de plantarea unor copaci de-a lungul liniei de tramvai de pe Calea Chisinaului. In prezent, se fac o serie de studii pedologice pe banda verde,…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași va fi elementul central intr-o colaborare intre municipiul Iași și una dintre cele mai importante companii din Polonia – PESA, care produce trenuri, locomotive și tramvaie electrice și diesel. Colaborarea se va materializa prin deschiderea in Iași a unei…

- Autoritatile locale intenționeaza sa achiziționeze 100.000 de tone de carbune energetic, necesar alimentarii in iarna 2021 – 2022 a sistemului centralizat de furnizare a apei calde și energiei termice. Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici…

- Terenul pe care incepuse construirea bazinului de inot olimpic din zona Gradinari a revenit in integralitate municipalitații odata cu aprobarea unei hotarari in acest sens in ședința Consiliului Local de marți, 17 august. Terenul fusese cedat in decembrie 2008 Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi”,…