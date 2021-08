Stiri pe aceeasi tema

- Un imobil rezidential de 20 de etaje a fost devastat de un incendiu spectaculos la Milano, in nordul Italiei, la periferia de sud a ”capitalei” lombarde. Noi imagini cu blocul de 20 de etaje din Milano care a ars ca o torța. Cladirea, mistuita in intregime de flacari uriașe. Incendiul a izbucnit duminica…

- Un incendiu de proportii a cuprins o cladire din orasul Milano, Italia. Cunoscut sub numele de „Torre dei Moro”, edificiul cu 15 etaje a fost cuprins aproape in totalitate de flacari. 70 de familii au fost evacuate si, din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Un incendiul a fost localizat, duminica, la etajul 15 al unui zgarie nori din Milano, Italia, dupa care focul s-a extins rapid și a cuprins intreaga cladire. Cunoscuta sub numele de „Torre dei Moro”, cladirea de 15 etaje, a fost invaluita de flacari și de un fum negru. 70 de familii au fost evacuate,…

- Deputatul AUR de Suceava Dorel Acatrinei i-a solicitat ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sa ia masuri de urgența pentru eficientizarea activitații consulatului din Milano, in interesul romanilor din Italia. Dorel Acatrinei i-a transmis ministrului Afacerilor Externe ca milioane de ...

- Tragedie fara margini in Italia unde un preot a murit in cadrul unei excursii pe munte, in fața a 50 de copii. El a cazut de la mare inalțime dupa ce o stanca s-a desprins.Don Grazioano a fost vicar paroh in Milano la parohia Santa Maria del Buon Consiglio. Don Graziano Gianola a lucrat in comunitatea…

- Simona Halep, 29 de ani, a profitat de accidentarea care a scos-o din circuitul WTA o perioada pentru a pleca intr-o vacanța romantica alaturi de logotnicul ei, Toni Iuruc, 42 de ani, la Milano, Italia, informeaza Gazeta Sporturilor. Aflați de cateva zile in vacanța la Milano, cei doi au postat pe rețelele…

- Anamaria Șteopoae, eleva de 10 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia este originara din Sangeorz-Bai. De curand a primit o misiune speciala in Milano (Italia), pentru a-și promova colegiul. Ambiție Naturalețe Altruism Modestie Amiciție Rigurozitate Implicare Asumare… Daruire,…

- Maia Sandu a cheltuit aproape 90 de mii de lei pentru vizitele sale oficiale in Italia și Polonia pe care le-a facut la mijlocul lunii iunie. Astfel, pentru vizita oficiala de lucru la Roma și Milano, in perioada 17-20 iunie, au fost cheltuiți 59 800 de lei. Din bugetul statului s-au dat 17200 de lei…