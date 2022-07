Livrarile globale de smartphone-uri au scazut si in al doilea trimestru al acestui an, acesta fiind al patrulea trimestru consecutiv de scadere a cererii pentru smartphone-uri, in conditiile in care increderea consumatorilor a fost afectata de inflatie si ingrijorarile cu privire la o recesiune. In perioada aprilie-iunie 2022, livrarile mondiale de smartphone-uri s-au redus cu 9% in ritm anual, pana la aproximativ 290 milioane de unitati, potrivit estimarilor firmelor de cercetare de piata Canalys, Counterpoint si IDC, in conditiile in care mari producatorii chinezi au inregistrat scaderi de doua…