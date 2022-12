Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu au reușit sa-l enerveze pe Nea Marin, cum numai ei ar fi putut sa o faca. Aceștia au facut glume pe seama repetițiilor pe care vedetele venite in emisiune le faceau pe scena.

- Nea Marin, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au avut parte de o „lupta” cu bețe in a doua ediție a noului sezon de Poftiți pe la noi: Poftiți la targ. Totul s-a incheiat cu o accidentare la picior pentru coregraf.

- In prima ediție a noului sezon de Poftiți pe la noi: Poftiți la targ, difuzata pe 5 decembrie 2022, vedetele au fost luate cu asalt de sarcinile venite din partea lui nea Marin. Ruby, Shift, What's UP, Jo și, desigur, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au format prima echipa a sezonului.

- Zilele trecute, pe rețelele de socializare, Smiley a anunțat ca a ramas fara telefonul mobil. Fanii au fost curioși sa afle mai multe detalii despre incident, cum s-a intamplat, așa ca l-au asaltat cu intrebari pe Facebook și Instagram. Pe Instastory, el a povestit pe larg cum i-a fost furat telefonul,…

- Fiica lui Liviu Varciu susține ca iși dorește sa calce pe urmele tatalui ei, nu in muzica, ci in televiziune. Carmina este acum studenta la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii din București. Ce sfaturi a primit la inceput de drum de la tatal sau.

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- Liviu Varciu s-a ținut de promisiune și i-a cumparat fiicei sale, Carmina, apartament in București. Prezentatorul TV a aratat imagini din noua locuința a fiicei lui.Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Varciu, s-a mutat singura intr-un apartament din București. Prezentatorul TV a fost cel care i l-a…

- E oficial! Dupa o pauza de ani de zile, Nicoleta Luciu revine pe micile ecrane. Ea va aparea in emisiunea „Prețul cel bun”, de la Antena 1, care e moderata de Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu și in care apare și sora ei, Iuliana Luciu. Intr-un interviu pentru impact.ro, vedeta a marturisit ca nu va…