Liviu Dragnea, trimis în judecată în dosarul finanţării vizitei sale în SUA, în 2017 Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA in dosarul finantarii vizitei sale in SUA, in 2017, fiind acuzat de trafic de influenta si de folosire a influentei sau autoritatii in scopul obtinerii de foloase necuvenite. Comform unui comunicat transmis luni de DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate celor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: ”DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, aflat in stare de detinere, la data faptelor presedinte al Camerei Deputatilor si presedinte al unui partid politic, in sarcina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

