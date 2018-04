Liviu Dragnea: Nu există partid fără ”acoperiți” Liviu Dragnea a afirmat miercuri, la Pitesti, ca in toate partidele, inclusiv in PSD, exista ofiteri acoperiti, fiind cautate solutiile cele mai potrivite, si prin modificarile aduse legilor securitatii nationale, pentru ca identitatea lor sa poata fi cunoscuta.



"Exista, numai ca nu am reusit sa vedem cum ii putem descoperi. (...) Nu exista partid fara ofiteri acoperiti. Nu exista. (...) Cautam, exploram orice posibilitate pentru a-i scoate la lumina (...). Sper sa gasim modalitati, sa gasim formularea articolelor in asa fel incat sa stabilim aceste adevaruri", a declarat Dragnea… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

