Liviu Dragnea: Modificările PSD la Legea pensiilor îndreaptă o inechitate. Beneficiari, 100.000 de români "Se va implementa usor, nu este o chestiune complicata, este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut doua interventii pe aceasta lege, in 2016, daca tin minte cred ca in decembrie, daca nu gresesc, am reparat o inechitate pentru mineri, iar in aceasta vara inainte de incheierea sesiunii parlamentare am adoptat, am propus un amendament la un proiect de lege de modificare a Legii pensiilor tot in acest sens, sa se elimine niste inechitati generate de aplicarea unor legi (...) ce vizau recalcularea drepturilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

