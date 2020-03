Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, imediat dupa juramantul depus de noul guvern condus de Ludovic Orban, ca decreteaza, la nivel național, incepand de luni, starea de urgența. Insa, nicio oficialitate nu a ieșit, public, sa explice ce inseamna starea de urgența.Consilierul ministrului…

- Stare de urgenta in Spania. Din momentul in are va fi emis decretul, vor fi instituite reguli stricte pentru cetațeni, aceștia fiind consemnați la domiciliu. Vor avea voie sa iasa din casa doar in cateva situații stricte - pentru a cumpara mancare, pentru a cumpara medicamente, pentru a merge…

- Cazurile persoanelor infectate cu coronavirus crește de la o ora la alta, virusul se raspandește rapid iar trendul este unul crescator, spun autoritațile.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit o cerere din partea Avocatului Poporului, Renate Weber, care i-a solicitat declararea starii de urgenta.Conform…

- Ryanair anuleaza cursele interne din Italia incepand de miercuri, precum și pe cele internationale dinspre si catre Italia, incepand de vineri, a anunțat, marți, compania aeriana.Ryanair a anuntat, marți, anularea tuturor zborurilor catre si dinspre Italia, dupa decizia Guvernului italian…

- Klaus Iohannis le transmite romanilor pe facebook ca nu exista niciun motiv real de panica și cere mass-media sa trateze cu responsabilitate subiectul. „Dragi romani, Este normal sa tratam cu toata seriozitatea situația generata de apariția cazurilor de coronavirus in Europa și de…

- Primele declarații ale italianului infectat cu coronavirus, care a fost in Romania, arata ca informațiile potrivit carora a aflat de boala cand s-a intors in Italia sunt reale. "Mi-a fost frica, dar acum sunt bine", spune barbatul de 71 de ani. "Am fost in Craiova, dar nu m-am imbolnavit acolo", le-a…

- Autoritatile au anuntat, luni seara, ca un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, intr-o conferinta…

