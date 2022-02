Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a inceput, iar Ministrul rus al Apararii a facut un anunț in aceasta dimineața. Forțele armate ruse au suprimat apararea anti-aeriana a Ucrainei, reușind astfel sa dezactiveze infrastructura bazelor aeriene ucrainean

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Președintele rus, Vladimir Putin a anunțat, in aceasta dimineața, ca a trimis armata in regiunea ucraineana Donbas. Președintele Rusiei a ținut un discurs televizat in care a ordonat inceperea operațiunilor militare in Donbas. Vladimir Putin le-a transmis soldaților ucraineni din estul țarii sa lase…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Cand a luat decizia de a invada Ucraina, in 2014, Vladimir Putin s-a asigurat de trei lucruri, scrie Moise Guran: 1. Ca și-a securizat Crimeea, cu tot cu poziția strategica dominanta in Marea Neagra, dar și cu resursele de hidrocarburi (comparabile cu cele din perimetrul Neptun al OMV); 2. Ca a creat…