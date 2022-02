Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Situația din estul Ucrainei este critica! Vladimir Putin a ordonat luni seara trupelor ruse sa intre in teritoriile separatiste din Ucraina pentru o misiune de menținere a pacii in Donețk și Lugansk. Ordinul a fost dat la scurt timp dupa ce Kremlinul a recunoscut independența celor doua regiuni separatiste…

- Kremlinul a dat un comunicat, ca urmare a convorbirii telefonice dintre Vladimir Putin și Emmanuel Macron. Putin acuza țarile NATO ca au trimis armament modern in Ucraina și sporesc tensiunile din zona Donbas. Potrivit unui comunicat al Kremlinului, "Vladimir Putin a atras din nou atenția…