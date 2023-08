Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat, marti dimineata, respingerea unui atac asupra unei nave comerciale pe Marea Neagra, atribuind agresiunea Ucrainei, care insa sustine ca nu a comis niciun atac. Ministerul rus al Apararii a transmis ca a respins, marti, un atac cu rachete asupra unui vas comercial, informeaza…

- Razboiul ajunge ”in Rusia, in centrele sale strategice si in bazele sale militare”, ”un proces inevitabil, natural si absolut drept”, la peste un de la invazia rusa a Ucrainei, la 22 februarie 2022, a anuntat Volodimir Zelenski, in urma unui atac cu drone care a vizat un cartier rezidențial din Moscova.…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovati. „Rusia si autorii rusi trebuie sa fie trasi la raspundere", a adaugat seful statului. „Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a condamnat cu fermitate distrugerea barajului hidrocentralei Kakhovka din regiunea Herson, Ucraina , aruncat in aer in dimineața devreme a zilei de 6 iunie. „Condamn cu fermitate distrugerea barajului Nova Kakhovka in aceasta dimineața. Viziunea Rusiei asupra…

- Barajul Nova Kahovka a fost aruncat in aer și a provocat inundații in regiunile sudice ale Ucrainei. In urma incidentului, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a convocat de urgența Consiliul pentru Securitate și Aparare Nationala.

- Zelenski a anunțat ca sunt in pregatire noi solutii de aparare pentru Ucraina – atat pentru apararea aeriana, pentru aviatie si pentru inaintarea pe teren. Mesajul a fost transmis cel mai probabil dintr-o camera a Castelului Mimi, din Republica Moldova, unde Volodimir Zelenski a participat alaturi de…

- Atacul cu drone asupra Kremlinului din aceasta luna a fost probabil orchestrat de una dintre unitatile speciale de informatii militare ale Ucrainei, informeaza New York Times, citand evaluari ale agentiilor de spionaj americane, potrivit Reuters. Ziarul mai scrie ca atacul pare sa fi facut parte dintr-o…