LiveScore Real Madrid vs Chelsea 0-0 (Rep. I) Meciul a început. Real a avut lovitura de start.



Real Madrid și Chelsea se înfrunta marți de la ora 22:00 pe Stadionul Alfredo Di Stefano în prima semifinala a Ligii Campionilor. Obișnuita cu prezența în aceasta etapa, Real da piept cu londonezii care nu au mai reușit sa ajunga în penultimul act de UCL din 2014.



Prima manșa a semifinalelor UCL dintre Real Madrid și Chelsea va putea fi urmarita LiveScore pe HotNews.ro și în direct pe Telekom Sport, Digisport și LookTV.

Echipele de start:



Real Madrid: Courtois - Militao, Varane, Nacho -… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid și Chelsea se înfrunta marți de la ora 22:00 pe Stadionul Alfredo Di Stefano în prima semifinala a Ligii Campionilor. Obișnuita cu prezența în aceasta etapa, Real da piept cu londonezii care nu au mai reușit sa ajunga în penultimul act de UCL din 2014. ​În…

- Marți, de la ora 22:00, au loc partidele retur din cadrul sferturilor Champions League. Chelsea și Porto se înfrunta pe teren neutru, londonezii plecând cu prima șansa (2-0 în tur), în timp ce PSG primește vizita lui Bayern Munchen (parizienii au învins în tur cu…

- Chelsea a facut un pas mare spre calificarea in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins-o pe FC Porto cu scorul de 2-0, miercuri seara, in deplasare, la Sevilla. Londonezii s-au impus prin golurile marcate de Mason Mount (32) si Ben Chilwell (85). Porto a dominat prima parte a meciului si a…

- Chelsea Londra s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor in detrimentul formatiei Atletico Madrid. Britanicii s-au impus cu scorul de 2-0, miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala. In meciul tur, londonezii castigasera cu 1-0 pe Arena Nationala din Bucuresti.…

- Criza de la Liverpool se prelungește dupa ce "cormoranii" au pierdut, joi seara, pe teren propriu, împotriva celor de la Chelsea Londra. Meciul a avut loc în etapa a 29-a din Premier League.Unicul gol al partidei a fost înscris de Mount, în minutul 42.​ Vezi…

- Chelsea Londra s-a impus cu 1-0 pe terenul concitadinei Tottenham Hotspur, joi seara, in derbiul etapei a 22-a din Premier League . Oaspetii au inscris unicul gol al intalnirii in minutul 24. A fost un penalti transformat de internationalul italian de origine braziliana Jorginho.De remarcat ca gruparea…

- ​​Sub conducerea lui Thomas Tuchel, Chelsea redevine o nuca tare pentru adversarele din Premier League. Antrenorul german a obținut o victorie importanta, scor 1-0, pe terenul celor de la Tottenham, iar "albaștrii" au urcat pe locul șase în clasament (36 de puncte).Jorginho a…