- Infanteria ucraineana a ajuns la „al treilea și ultimul rand” al unei linii cheie de aparare ruseasca din regiunea Zaporijie, afirma un expert al Institutului pentru Studiul Razboiului, citat de Sky News . Este posibil ca aceștia sa se pregateasca sa sparga linia Surovikin la Verbove, deși dinții de…

- Avansuri notabile ale trupelor ucrainene pe Frontul de Sud - Comandamentul Ucrainean anunța ca rușii au fost respinși in incercarile lor de contraatac pe direcția Melitopol. Armata ucraineana pare sa-și intareasca pozițiile recent caștigate intre Robotine și Verbove, pregatindu-se pentru posibile noi…

- Forțele ucrainene susțin ca au patruns „in prima linie” defensiva a forțele ruse din regiunea Zaporojie, semn ca Ucraina se apropie de rețeaua intinsa de tranșee fortificate a rușilor de-a lungul frontului de sud, potrivit CNN. Potrivit armatei ucrainene, luptele s-au intensificat spre periferia nordica…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, i-a atacat joi pe cei care critica tacticile Kievului in contraofensiva sa impotriva trupelor rusești, spunand ca aceștia scuipa in fața soldaților ucraineni și ar trebui sa „taca”, transmite Hotnews . „A critica ritmul lent al (contraofensivei) echivaleaza…

- Fortele armate ucrainene au strapuns principala linie defensiva rusa din sud-estul tarii, aducand speranta unei revigorari a contraofensivei care a fost vazuta miscandu-se prea lent in cele trei luni de cand a inceput, scrie joi, 31 august, The Wall Street Journal . Parasutistii ucraineni se lupta in…

- Cucerirea localitații Robotine, revendicata de Kiev saptamana trecuta, deschide drumul pentru o ofensiva ucraineana catre sudul Ucrainei ocupate și spre peninsula Crimeea, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. "De pe flancurile Robotine, ne deschidem calea catre orașele din sud, precum…

- Avionul in care erau Evgheni Prigojin și conducerea PMC Wagner a fost aproape sigur distrus la ordinele directe ale lui Vladimir Putin. Și utilizarea unui sistem de aparare aeriana pentru a distruge o aeronava ar putea deveni o razbunare demonstrativa pentru „wagneriți”, dupa pierderile aviației ruse…

- In timp ce trupele ruse se afla in cea mai mare parte in defensiva in partea de sud a frontului din Ucraina, in celelalte sectoare ale frontului reusesc sa desfasoare actiuni ofensive, potrivit actualizarilor privind evolutia conflictului oferite sambata de armata ucraineana, de lideri regionali ucraineni…